Lenovo Gutscheine & Rabatte

Haben Sie sich einen Lenovo-Aktionscode ausgesucht, kopieren Sie den Code per Copy & Paste in Ihre Zwischenablage. Gehen Sie auf die Website des Shops. Legen Sie die gewünschten Produkte in den Warenkorb. Lassen Sie sich durch die Einkaufsschritte leiten. Melden Sie sich dann – sofern vorhanden – mit Ihrem Kundenkonto an. Bevor Sie Ihre Bestellung absenden, haben Sie nun noch die Möglichkeit, den Lenovo-Gutscheincode einzufügen. Bestätigen Sie zuletzt noch die Eingabe und schon wird der Rabattbetrag abgezogen oder das Geschenk Ihrem Warenkorb hinzugefügt.