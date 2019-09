Lampenwelt Gutscheine & Rabatte

Wünschen Sie, Ihr neues Lampensortiment auf Raten abzuzahlen, so ermöglicht Ihnen dies die Zahloption via RatePAY. Möchten Sie die Rechnung lieber vor der Lieferung begleichen, so können Sie zwischen PayPal, Lastschrift, Amazon Pay und Vorkasse wählen. Entscheiden Sie sich zur Zahlung per Vorkasse, erhalten Sie zusätzlich zwei Prozent Rabatt auf Ihre Bestellung. Es besteht weiterhin die Alternative, auf Rechnung und per Nachnahme zu zahlen oder den Betrag mit Kreditkarte zu begleichen. Wählen Sie die letzte Option, so werden Karten von American Express, VISA und MasterCard akzeptiert. Ebenfalls können Sie mit einer EC-Karte zahlen.