Versendet wird die bestellte Ware an die angegebene Versandadresse mit einem der Zustelldienste DHL, UPS und der Deutschen Post. Kostenlos ist der Versand in Deutschland ab einem Warenwert ab 30 Euro. Ansonsten fallen Lieferkosten in Höhe von 3,99 Euro an. Sonderregelungen gelten für Waren mit USK-Limits. Die Lieferung an eine Packstation ist möglich. Es steht keine Express-Lieferung zur Auswahl.