KOFFER.COM Gutscheine & Rabatte

Wenn Sie sich zum Check-out begeben, um Ihre gewünschte Zahlungsart auszuwählen, wird Ihnen auch die Warenkorbübersicht angezeigt. Hier können Sie Ihren KOFFER.COM-Gutschein einfügen und mit „einlösen“ bestätigen. Der reduzierte Bestellwert wird Ihnen dann direkt angezeigt. Eröffnen Sie ein Kundenkonto, melden Sie sich in Ihrem bestehenden Account an oder wählen Sie die Bestellung ohne Registrierung, um mit dem Check-out fortzufahren. Im zweiten Bestellschritt können Sie dann die Zahlungsart auswählen. Bezahlen können Sie bei KOFFER.COM mit Lastschrift, PayPal, Amazon, Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express), Vorauskasse, Sofortüberweisung, Nachnahme oder auf Rechnung sowie per Ratenkauf. Der Rechnungskauf steht ab einem Einkaufswert von 10 Euro zur Verfügung. Sollten Sie sich für die Zahlung per Nachnahme entscheiden, fällt eine zusätzliche Nachnahmegebühr in Höhe von 6,95 Euro an.