KLM Gutscheine & Rabatte

Die Kontaktdaten des Kundenservices von KLM und entsprechende Links für die Kontaktaufnahme finden Sie, wenn Sie auf der Buchungsplattform der Airline auf den Menüpunkt „Kundendienst“ oder auf den „Kontakt“-Button klicken.

Grundsätzlich haben Sie täglich rund um die Uhr die Möglichkeit, KLM Ihre Fragen und Nachrichten per WhatsApp an +31 20 6490787 sowie per Facebook, Messenger und Twitter zu übermitteln. Darüber hinaus haben Sie auch Gelegenheit dazu, den Support von KLM anzurufen oder diesem eine E-Mail zu schreiben. Dafür rufen Sie per Klick auf „Kontaktinformationen aller KLM-Abteilungen anzeigen“ in dem „Kontakt“- bzw. „Kundendienst“-Bereich die entsprechenden Kontaktdaten auf. Dann wählen Sie nur noch das passende Thema zu Ihrem anliegen.

Entscheiden Sie sich zum Beispiel für das Thema „Gepäck“ erscheint die Telefonnummer +49 69 29993770. Unter dieser Nummer ist montags bis freitags jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils zwischen 9.00 und 17.30 Uhr jemand für Sie erreichbar. Bei Bedarf können Sie sich auch die passenden lokalen Kontaktdaten eines anderen Landes als Deutschland anzeigen lassen. Klicken Sie bei den hinterlegten Kontaktdaten auf „Schicken Sie uns eine E-Mail, öffnet sich ein passendes Kontaktformular, mit dem Sie Ihre Nachricht verschicken können.