Klingel Gutscheine & Rabatte

Sie haben 14 Tage Zeit, Ihre Bestellung in Ruhe zuhause aus- bzw. anzuprobieren und sie bei Nichtgefallen wieder zurückzuschicken. Sollte die Lieferung in mehreren Paketen bei Ihnen ankommen, dann befindet sich in jedem Paket separat ein Retourenaufkleber. Senden Sie bitte jeden Artikel in dem Paket zurück, in dem er bei Ihnen angekommen ist. Die Kosten für die Rücksendung übernimmt Klingel für Sie.