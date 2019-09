kartenmacherei Gutscheine & Rabatte

Entgegen dem Trend, Nachrichten einfach per Handy zu versenden oder sie in die WhatsApp-Gruppe einzustellen, bietet die Kartenmacherei hochwertig gedruckte Karten an, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Karten werden an den Kühlschrank geheftet oder in das Album geklebt und haben dort einen dauerhaften Erinnerungswert. Zahlreiche vorab ausgewählte Motive helfen Ihnen dabei, die Karte individuell zu gestalten. Dafür brauchen Sie keine Vorkenntnisse oder speziellen PC-Programme zu beherrschen. Ihnen stehen für die Konfiguration intuitiv bedienbare Grafik-Apps zur Verfügung, über die Sie auch Zugriff auf eine große Bilderdatenbank bekommen. Zum Sortiment gehören unter anderem Geburtstagskarten, Hochzeitskarten, Karten zur Geburt oder Danksagungen.