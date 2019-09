Karneval Megastore Gutscheine & Rabatte

Soweit Sie noch vor 15 Uhr bestellen und mit Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung oder Amazon Pay bezahlen, geht Ihr Paket noch am selben Tag in den Versand, außer es handelt sich um einen Samstag, Sonn- oder Feiertag. Bestellungen nach 15 Uhr werden am nächsten Werktag verschickt. Der Standardversand erfolgt mit DHL und wird mit 5,99 Euro in Rechnung gestellt. Auch eine Lieferung an Packstationen ist möglich. Die Zustellung erfolgt innerhalb von 3 Werktagen. Wenn es einmal schneller gehen muss, können Sie auch den Expressversand wählen. Die Zustellung erfolgt dann schon am nächsten Werktag, mit Ausnahme von Samstagen. Die Kosten hierfür betragen 11,99 Euro.