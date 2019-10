Bevor Sie sich auf die Suche nach der perfekten Ersparnis begeben, sollten Sie zunächst definieren, was Sie überhaupt buchen wollen. Sind es nur Parktickets oder soll es außerdem noch eine Übernachtung sein? Oder suchen Sie Eintrittskarten für eine Veranstaltung im Park? Nachdem Sie genau wissen, was Sie haben wollen, schauen Sie sich die Auswahl der aktuellen Vorteilsangebote an. Dort können Sie bereits auf einen Blick erkennen, welche Ersparnisse Sie erwarten. Mehr Infos gibt es in der Detailansicht, sodass Sie schnell und zuverlässig herausfinden, wo es für Sie am meisten zu sparen gibt.