Jochen Schweizer Gutscheine & Rabatte

Am schnellsten geht es mit dem E-Mail-Versand. Dabei erhalten Sie die Gutscheine innerhalb weniger Stunden nach Eingang des Geldes. Dies gilt natürlich nur für Werktage. Wenn Sie an einem Wochenende oder am Feiertag bestellen, wird die Order erst am kommenden Arbeitstag bearbeitet. Die Standardlieferung per Post nimmt etwa 2-3 Tage in Anspruch. Haben Sie den Expressversand ausgewählt, dann kommt der Jochen-Schweizer-Gutschein bzw. die Erlebnisbox am Werktag nach der Bestellung an. Allerdings gilt dabei die Voraussetzung, dass Sie Ihre Bestellung vor 12:00 Uhr abschließen.