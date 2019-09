JD Sports Gutscheine & Rabatte

Die Waren werden standardmäßig innerhalb von 3 bis 5 Werktagen geliefert. Sie haben aber auch die Möglichkeit, eine Express-Lieferung in Auftrag zu geben. Für eine Lieferung zum nächsten Werktag muss die Bestellung aber am Vortag bis 15:00 Uhr eingegangen sein. Wenn Sie sich für die Bestelloption „Click & Collect“ entscheiden, brauchen Sie etwas mehr Geduld. Das Paket wird innerhalb von 5 bis 7 Tagen in den nächsten Store versendet. Ab einem Bestellwert von 75,00 Euro liefert JD Sports kostenfrei. Liegt der Bestellwert unterhalb dieser Grenze, dann wird eine Pauschale in Höhe von 4,00 Euro erhoben.