iTunes Gutscheine & Rabatte

Sollte eine Fehlermeldung erscheinen oder Ihr Rabatt nicht auf die Gesamtsumme angerechnet werden, dann gehen Sie bitte zurück zum Gutschein und prüfen die Teilnahmebedingungen. Einige Coupons sind nur für Neukunden gültig, andere können nur in einem bestimmten Zeitraum eingelöst werden. Es ist wichtig, dass Sie alle Voraussetzungen erfüllen, damit der iTunes Gutschein am Ende gültig wird. Wichtig ist auch, dass der Gutscheinwert auf den Kauf des Produktes angerechnet werden kann. Sollte das Problem an dieser Stelle nicht gelöst werden können, gab es vielleicht nur einen Übertragungsfehler. Wiederholen Sie den Einlöse-Vorgang am besten und freuen Sie sich anschließend über Ihren Vorteil.