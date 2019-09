Impressionen Gutscheine & Rabatte

Wenn sich Ihre Artikel auf dem Weg zu Ihnen befinden, erhalten Sie eine Versandbestätigung per Mail. Darin ist unter anderem auch ein Link enthalten, mit dem Sie die Online-Sendungsverfolgung aufrufen. So sehen Sie auf einen Blick, wie es um den Status Ihrer Lieferung bestellt ist. Beachten Sie, dass Möbellieferungen etwa 10-14 Tage in Anspruch nehmen. Wundern Sie sich also nicht, wenn es nicht ganz so schnell geht wie beim Paketversand. Sollte Ihnen die Sendungsverfolgung nicht weiterhelfen, dann wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Impressionen. Ihr Ansprechpartner wird Ihnen gerne behilflich sein.