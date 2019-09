IKEA Gutscheine & Rabatte

Wie Ihr neues IKEA Lieblingsteil zugestellt wird, hängt von seiner Größe und seinem Gewicht ab. Bis 16 kg ist eine Paketlieferung für 3,90 € möglich. Wiegt das Paket bis zu 30 kg, so kostet die Lieferung 6,90 €. Ist Ihre Ware besonders zerbrechlich oder länger als 198 cm, wird eine Spedition mit der Zustellung beauftragt. Die Kosten für die Speditionslieferung errechnen sich aus dem Warenwert. Ist eine Expresslieferung gewünscht, fällt zusätzlich eine Gebühr von 15 € an. Per Click and Collect haben Sie zusätzlich die Wahl, Ihre Lieferung in einem IKEA Einrichtungshaus abzuholen. In einem solchen Fall entfallen die Lieferkosten.