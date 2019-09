I'm walking Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten bei i-m-walking betragen 6 €. Darüber hinaus fallen für Sie keine weiteren Kosten an. Der Versand erfolgt mit Hermes, daher ist auch eine Lieferung an einen Hermes Paketshop möglich. Ab Ihrer zweiten Bestellung haben Sie zudem die Möglichkeit, eine von Ihrer Rechnungsadresse abweichende Wunschadresse für die Lieferung anzugeben, zum Beispiel Ihre Arbeitsstelle. In der Regel beträgt die Lieferzeit bei vorrätigen Artikeln 2 bis 3 Werktage. Sobald Ihre Bestellung in den Versand gegeben wurde, erhalten Sie eine Versandbestätigung. In Ihrem Kundenkonto können Sie zudem Ihre Lieferung nachverfolgen. Vergiss auch nicht Ausschau zu halten, ob gerade ein i-m-walking-Gutschein für einen kostenlosen Versand zur Verfügung steht.