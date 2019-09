Hugendubel Gutscheine & Rabatte

Die Adresse des Kundenservices von Hugendubel lautet: Hugendubel Digital GmbH Co. KG, Friesenweg 1, 22763 Hamburg. Schneller als auf dem Postwege klappt die Kontaktaufnahme zum Support allerdings per Telefon, E-Mail oder Fax.

Für Fragen zu Onlinebestellungen bei Hugendubel rufen Sie die Servicehotline 089 70809947 an, schreiben eine E-Mail an info@hugendubel.de oder senden ein Fax an 040 8519444. Die Hotline ist montags bis freitags jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie samstags von 10.00 bis 20.00 Uhr erreichbar.

Haben Sie Fragen zu den Filialen von Hugendubel oder wollen Sie per Telefon bestellen, melden Sie sich montags bis samstags jeweils in der Zeit zwischen 9.00 und 20.00 Uhr bei der Filialhotline. Die Nummer ist 089 30757575. Alternativ schicken Sie ein Fax an 089 30757530 oder eine E-Mail an service@hugendubel.de.

Bei einer telefonischen Bestellung kann es allerdings sein, dass Sie den Hugendubel Gutschein Ihrer Wahl nicht einlösen können, wenn dieser nur online gültig ist. Dann sollten Sie im Onlineshop bestellen, um von dessen Sparvorteil zu profitieren.