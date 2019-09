Hotels.com Gutscheine & Rabatte

Möchten Sie mit dem Kundenservice von Hotels.com in Kontakt treten, so nutzen Sie am besten das Kontaktformular auf der Webseite. Scrollen Sie hierzu auf der Startseite nach unten und folgen Sie dem Link „Kontaktieren Sie uns“. Nun geben Sie an, zu welchem Thema und welcher Kategorie Sie Hilfe wünschen. Danach besteht die Möglichkeit, die Servicemitarbeiter per E-Mail zu kontaktieren. Schildern Sie Ihr Anliegen, um zeitnahe Unterstützung zu erfahren.