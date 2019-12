Nach der vollständigen Zahlung Ihrer Reise, werden Ihnen Ihre Reiseunterlagen ca. 7 bis 10 Tage vor Abflug per E-Mail oder auf dem Postweg zugeschickt. Sollten Sie sehr kurzfristig buchen, kommt ein regulärer postalischer Versand nicht mehr in Frage und Sie erhalten die Unterlagen per Mail. Wollen Sie Ihre Reiseunterlagen dennoch lieber per Post erhalten, können Sie sich für eine Expresslieferung entscheiden. Diese wird mit 8 € in Rechnung gestellt. Ist für eine Zustellung die Zeit schon zu knapp, können Ihre Unterlagen für Sie auch direkt am Flughafenschalter hinterlegt werden. Hierfür kann seitens des Reiseveranstalters eine Gebühr erhoben werden, die bei ca. 10 bis 15 € liegt. Detaillierte Informationen dazu, wie der Versand der Reiseunterlagen gehandhabt wird, finden Sie immer auch in den Buchungsinfos Ihres jeweiligen Reiseveranstalters unter „mein HolidayCheck“.