HelloFresh Gutscheine & Rabatte

Ihre Kochbox wird Ihnen landesweit zum Wunschtermin ausgeliefert. Versandkosten entstehen Ihnen keine. Wünschen Sie eine Zustellung an eine Inseladresse, wird ein Lieferzuschlag in Höhe von 10 € erhoben. Einen Tag vor dem vereinbarten Lieferdatum der Box erhalten Sie eine Lieferankündigung per E-Mail. In dieser Mail finden Sie auch einen Link zur Sendungsverfolgung. Klicken Sie diesen Link an, um mit der Sendungsnummer zu überprüfen, wo sich Ihre Sendung befindet. Eine Zustellung an eine Packstation ist nicht möglich. Den gewünschten Liefertermin können Sie direkt bei der Bestellung auswählen oder in Ihrem Kundenkonto festlegen. Sollten Sie bei der Lieferung nicht zuhause sein, versucht der Zusteller, die Box bei einem Nachbarn abzugeben. Sie können in Ihrem Kundenkonto aber auch eine Abstellgenehmigung erteilen.