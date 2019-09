hagebau.de Gutscheine & Rabatte

Sowohl online als auch telefonisch können Sie bei hagebau.de bestellen. Die Bestellhotline ist rund um die Uhr erreichbar und mehr als 60 Cent wird Sie der Anruf nicht kosten. Wenn Sie sich für die Online-Bestellung entscheiden, dann klappt auch dies ganz einfach und schnell. Stöbern Sie im riesigen Sortiment des Anbieters und befördern Sie alles, was Sie haben wollen, per Mausklick in den Warenkorb. Anschließend bestimmen Sie die Zahlungsmethode und tragen Ihre Adressdaten ein. Im letzten Bestellschritt haben Sie dann auch die Möglichkeit, Ihren hagebau.de-Gutschein einzulösen. Sowohl über den Bestelleingang als auch über den Versand Ihrer Bestellung werden Sie per Mail informiert, so dass Sie immer über den aktuellen Stand der Dinge Bescheid wissen.