GRAVIS Gutscheine & Rabatte

Die Versanddauer ist von der gewählten Versandart abhängig. Innerhalb Deutschlands dauert der Standardversand etwa zwei bis vier Werktage. Bei einer Sofortlieferung erhalten Sie Ihre Bestellung noch am selben Tag, sofern dieser Service in Ihrer Stadt angeboten wird und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu zählt unter anderem, dass Sie die Ware bereits online bezahlt haben. Zudem muss Ihre Bestellung an einem Tag, an dem die entsprechende Filiale geöffnet hat, bis 17.30 Uhr (montags bis freitags) bzw. bis 17.00 Uhr (samstags) bei GRAVIS eingegangen sein. Und ganz wichtig: Die von Ihnen bestellten Artikel müssen dort vorrätig sein.

Beim Expressversand erfolgt die Lieferung bei Bestellungen von montags bis donnerstags am nächsten Werktag, sofern die Order jeweils bis 14.00 Uhr eingegangen ist. Geht Ihre Bestellung bis Freitag 14.00 Uhr ein, erhalten Sie die Ware am darauffolgenden Montag. Ordern Sie am Wochenende per Express, klingelt der Paketbote am darauffolgenden Dienstag bei Ihnen an der Tür.