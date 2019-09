Gourmondo Gutscheine & Rabatte

Ihre Bestellung schließen Sie bei Gourmondo in wenigen Schritten ab. Zunächst suchen Sie sich all die Köstlichkeiten aus, auf die Sie Appetit haben und befördern sie per Mausklick in den Warenkorb. Haben Sie es irgendwann geschafft, sich von den Leckereien loszureißen und sich festzulegen, dann sehen Sie in der Bestellübersicht alle Artikel, die Sie kaufen wollen. Schauen Sie sich noch einmal ganz in Ruhe alles an und starten Sie anschließend den Bestellvorgang. Schritt für Schritt nehmen Sie alle Einstellungen und Angaben vor und überprüfen sie zum Schluss noch einmal sorgfältig. Nach wenigen Minuten kommt auch schon die Bestellbestätigung.

Tipp: Wundern Sie sich nicht, wenn Sie nicht direkt in der Bestellübersicht das Feld für den Rabattcode entdecken. Die Möglichkeit, Ihren Gourmondo-Gutschein einzulösen, werden Sie im letzten Bestellschritt vorfinden.