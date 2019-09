Glossybox Gutscheine & Rabatte

Um zu dem Kundenservice von Glossybox Kontakt aufzunehmen, folgen Sie dem „Kontakt“-Link unter der Überschrift „Kundenservice“ unten auf der Webseite des Anbieters für Kosmetikboxen. Dort werden Sie gebeten, zunächst im „FAQ“-Bereich von Glossybox nach der Antwort zu Ihrer Frage zu schauen.

Werden Sie dort nicht fündig, kontaktieren Sie den Kundenservice von Glossybox über deren Online-Message-Center. Zu diesem gelangen Sie in dem „Mein Konto“-Bereich. Allerdings müssen Sie dort, um eine Nachricht senden zu können, eingeloggt sein.

Haben Sie noch gar keinen Account bei Glossybox, versuchen Sie es montags bis freitags jeweils zwischen 9.30 und 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 030 340603260 oder per E-Mail an kontakt@glossybox.de bzw. per Brief an Beauty Trend GmbH, Rungestraße 22-24, 10179 Berlin. Diese Kontaktdaten sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Glossybox im Hinblick auf die Ausübung des Widerrufsrechtes angegeben.