Globetrotter Gutscheine & Rabatte

Das Unternehmen Globetrotter wurde von zwei Globetrottern und Überlebenskünstlern in Hamburg gegründet. Im September 1979 eröffneten Klaus Denart und Peter Lechhart dort „Norddeutschlands erstes Spezialgeschäft für Expedition, Safaris, Survival, Trekking“. Inzwischen gibt es Filialen in Berlin, Dresden, Frankfurt, Hannover, Köln, München und weiteren großen deutschen Städten sowie eine Outlet in Bonn und den Onlineshop. In seinem Internetstore bietet Ihnen der große Outdoor-Händler ein umfangreiches Sortiment an Equipment für Outdoor und Reise. Vertreten sind dort bekannte Marken, wie zum Beispiel Fjällräven, The North Face, Deuter, Hanwag, Ortlieb und Vaude.