Geliebtes-Zuhause.de Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten bei Geliebtes-Zuhause.de betragen 3,90 Euro. Erreichen Sie einen Bestellwert von 29 Euro, genießen Sie eine Lieferung frei Haus. Den Versand Ihrer Bestellung übernimmt DHL. Für weitere 3,90 Euro zu den regulären Versandkosten, können Sie auch den DHL Premium Versand in Anspruch nehmen. Ihre Bestellung wird in diesem Fall bevorzugt behandelt und Sie können sich auf einen besonders schnellen Versand freuen. Geht Ihre Bestellung von Montag bis Freitag noch vor 14 Uhr ein, geht Ihr Paket beim Premium Versand noch am selben Tag auf Reisen. In den allermeisten Fällen können Sie Ihr Paket dann schon am nächsten Werktag in den Händen halten. Für den Premium Versand stehen die Zahlungsarten Kreditkarte und PayPal zur Auswahl. Umfasst Ihre Bestellung besonders große oder sperrige Artikel, beauftragt Geliebtes-Zuhause.de für die Lieferung eine Spedition. Für diesen Service entstehen Ihnen keine extra Kosten. Die Spedition wird sich im Vorfeld telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen passenden Liefertermin auszumachen.