GALERIA Kaufhof Gutscheine & Rabatte

Wenn Sie alle gewünschten Artikel in Ihrem Warenkorb platziert haben, begeben Sie sich mit einem Klick auf das Warenkorb-Symbol im oberen Bildschirmbereich zur Kasse. Dort können Sie nicht nur alles überprüfen, was sich in Ihrer virtuellen Einkaufstasche befindet, sondern auch den Code Ihres Rabattcoupons eingeben. Hierfür erscheint im Laufe des Bezahlvorgangs ein Eingabefeld, in welches Sie den Zahlencode eintippen oder per Copy and Paste einfügen können. Prüfen Sie, ob alles richtig eingegeben wurde, und profitieren Sie von attraktiven Rabatten.