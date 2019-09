Fritz Berger Gutscheine & Rabatte

Die Rückgabe eines bestellten Artikels ist bei Fritz Berger innerhalb von vierzehn Tagen ab Erhalt der Lieferung möglich. Erfolgt Ihre Rücksendung aus Deutschland oder Österreich trägt der Onlineshop die Rücksendekosten.

Möchten Sie Paketware zurücksenden, nutzen Sie den im Paket befindlichen Rücksendeschein und geben das Paket an einem DHL-Paketshop in Ihrer Nähe ab. Hinsichtlich der Rücksendung von Sperrgut wenden Sie sich an den Kundenservice von Fritz Berger, um einen Termin für die Abholung per Spedition zu vereinbaren.