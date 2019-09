Frankonia Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten bei Frankonia betragen 5,95 €. Schwere Güter werden per Spedition verschickt, die dafür anfallenden Lieferkosten werden Ihnen während des Bestellprozesses angezeigt. Wählen Sie eine Lieferung per Nachnahme, werden noch einmal zusätzlich 3 € an Zustellgebühren erhoben. Da Frankonia auch Gefahrgut versendet, gelten hierfür bestimmte Sonderregelungen, die Sie im Hilfebereich des Shops genauer einsehen können. So wird beispielsweise für den Versand von Munition, Anzündhütchen, pyrotechnischer Munition und Knall- und Gaspatronen ein Gefahrgutzuschlag von 4 € erhoben. Treibladungspulver darf nicht verschickt werden, dieses müssen Sie vor Ort in einem Frankonia-Ladengeschäft abholen. Beachten Sie auch, dass für den Kauf von erlaubnispflichtigen Waffen und Munition Ihre Erwerbsberechtigung nachgewiesen werden muss, damit der Versand erfolgen kann.