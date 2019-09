Flugladen.de Gutscheine & Rabatte

Ob Sie Ihre Flugtickets und Hotelbuchungen stornieren können, hängt immer von dem jeweiligen Angebot ab. Die Flug- und Hotelanbieter definieren ihre eigenen Regeln bezüglich der Stornierungen, so dass Flugladen.de keinen Einfluss auf sie hat. In den meisten Fällen kommen Stornogebühren auf Sie zu. Diese sind umso höher, je näher der Termin für die Abreise rückt. In einigen Fällen sind Stornierungen eines Flugtickets gar nicht erst möglich, so dass Sie keine Rückerstattung des Preises bekommen können. Alles, was es in dieser Hinsicht zu wissen gibt, können Sie in den Details zu Ihrer Buchung nachlesen.