FlixBus Gutscheine & Rabatte

Sobald Sie sich Ihren passenden FlixBus-Gutschein ausgesucht haben, legen Sie die gewünschte Busreise in Ihren Warenkorb. Geben Sie alle notwendigen Kontaktdaten ein und lassen Sie sich durch den Bestellprozess leiten. Bevor Sie die Bestellung abschließen, gibt es noch ein Eingabefeld, in das Sie den FlixBus-Gutscheincode – sofern vorhanden – aus Ihrer Zwischenablage per Copy & Paste einfügen oder alternativ eintippen. Klicken Sie zuletzt auf „einlösen“. So wird der Gutscheinbetrag direkt von der Gesamtsumme abgezogen.