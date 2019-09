Fleurop Gutscheine & Rabatte

Über Fleurop haben Sie die Möglichkeit, Blumengrüße innerhalb Deutschlands sowie weltweit in circa 150 Länder zu versenden. Die Versandkosten richten sich innerhalb Deutschlands nach dem von Ihnen gewählten Liefertermin. Grundsätzlich berechnet Fleurop 6,95 Euro für den Versand. Eine Ausnahme dazu bilden nur Lieferungen ohne Blumen, bei denen die Lieferkosten lediglich 3,95 Euro betragen. Entscheiden Sie sich für eine Lieferung noch am selben Tag, zahlen Sie einen Expresszuschlag in Höhe von 5 Euro. Für Lieferungen an Sonn- und Feiertagen fällt ein Sonntagszuschlag in Höhe von 7,95 Euro an.

Hinsichtlich der Uhrzeit werden die Blumenarrangements innerhalb Deutschlands grundsätzlich zwischen 8.00 und 20.00 Uhr bzw. bei Lieferung an eine Firmenadresse zwischen 8.00 und 16.00 Uhr ausgeliefert.

Bei Auslandslieferungen richtet sich die Zeitspanne für die Auslieferung nach den dort üblichen Geschäftszeiten. Für die Lieferung ins Ausland zahlen Sie pauschal 10 Euro. Gegebenenfalls werden Ihnen eventuelle Mehrkosten durch erhöhte Zustellkosten in bestimmten Ländern in Rechnung gestellt. Das geschieht aber nur nach Rücksprache.