Flaconi Gutscheine & Rabatte

Unser Profi-Spartipp lautet: Nehmen Sie an der „Try me first“-Aktion teil. Das lohnt sich vor allem dann, wenn Sie einen neuen Duft oder eine andere Kosmetik-Linie ausprobieren, aber nicht gleich viel Geld in dieses Produkt investieren wollen. Mit Ihrer Bestellung bekommen Sie sowohl die Pflege, das Parfum oder Make-up in der Originalverpackung, als auch eine dazu passende Probe. Mit diesen Proben können Sie neue Produkte, die bisher noch nicht zu Ihrem persönlichen Beauty-Sortiment gehören, in Ruhe testen und vermeiden dadurch teure Fehlkäufe. Und so einfach bekommen Sie diesen Vorteil:

1. Flaconi-Gutschein sichern

Suchen Sie sich aus unserer Gutscheinliste den Geschenk-Gutschein aus und klicken Sie auf das Gutscheinfeld. Sie werden von dort aus direkt auf die Aktionsseite im Shop weitergeleitet.

2. Kategorie „Try me First“ öffnen

In der oberen Navigationsleiste finden Sie die Kategorie „Gratis“. Die Try-me-first-Produkte befinden sich separat als Unterkategorie, in der alle teilnehmenden Produkte zu dieser Aktion gelistet sind.

3. Produkt kaufen und Probe behalten

Wählen Sie sich aus den Try me first-Angeboten ein Produkt aus, das Sie in unterschiedlichen Größen bestellen können. Sie erhalten diesen Artikel zusammen mit einer kostenlosen Probierpackung. Testen Sie das Produkt – bei Nichtgefallen schicken Sie das unbenutzte Original zurück und dürfen den Tester selbstverständlich behalten.