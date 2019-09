FC Bayern Fan-Shop Gutscheine & Rabatte

In Deutschland bietet Ihnen der FC Bayern Fan-Shop neben dem Standardversand auch eine Express-Lieferung, falls es einmal schnell gehen muss. Geht Ihre Bestellung in der Zeit von Montag bis Freitag jeweils bis 14.00 Uhr ein, wird Ihnen die bestellte Ware bei Verfügbarkeit bereits am nächsten Werktag und sonst am übernächsten Werktag zugestellt. Für diesen zusätzlichen Service berechnet der FC Bayern Fan-Shop Ihnen einen Expresszuschlag in Höhe von 10 €.