Fashionette Gutscheine & Rabatte

Jeden Monat eine neue Designer-Handtasche kaufen? Der Fashionette-Sale macht es möglich.Alle Handtaschen sind in dieser Rubrik sehr stark reduziert, dabei aber selbstverständlich neu und ungebraucht. Auch die Sale-Markentaschen können Sie in Raten kaufen, was die Kaufentscheidung zusätzlich erleichtert.Sie finden im Sale eine große Auswahl an Markenhandtaschen von namhaften Designern wie Saint Laurent, Givenchy, Coccinelle, Aigner und natürlich Michael Kors. Daneben werden aber auch Sonnenbrillen und andere Accessoires imOutlet von Fashionette zum Schnäppchenpreis verkauft.Achten Sie besonders auf den „Deal mit Stil“. In dieser Rubrik wird täglich ein Artikel ausgewählt, auf den der Shop für 24h einen Rabatt von 50% gewährt.Wenn Sie den Sale des Shops regelmäßig besuchen, dann schauen Sie immer als erstes in die Unterkategorie „Neu im Sale“.Es befinden sich meistens mehr als 2000 Produkte im Sale, die bis zu 70% rabattiert sind.