Fahrrad.de Gutscheine & Rabatte

Der Onlineshop fahrrad.de bietet heute eine sehr große Produktvielfalt an, ist aber mit einer sehr kleinen Auswahl an den Start gegangen. Der Onlineshop wurde 2003 von René Köhler gegründet. Der junge Unternehmer war zu diesem Zeitpunkt gerade 20 Jahre alt und wollte sich nach seinem Zivildienst gerne selbstständig machen. Zuvor hatte er bereits mehrere Geschäftsmodelle getestet, die aber alle nicht erfolgversprechend waren, bevor er sich dann die Top-Level-Domain fahrrad.de sicherte. Der Vater des Firmengründers führte zu diesem Zeitpunkt ein stationäres Fahrradgeschäft, auf das sich das Geschäftsmodell stützen konnte. Zum ursprünglichen Sortiment gehörten nur wenige Produkte. Zunächst verkaufte der Online-Fahrradshop ausschließlich komplette Fahrräder, keine Bekleidung und kein Zubehör. Die große Herausforderung bestand darin, dass es 2003 noch keine Software oder Komplettlösungen für den Onlineverkauf gab, dafür aber auch weniger Konkurrenz. Dadurch konnte fahrrad.de schneller gute Positionen in den Suchmaschinen erreichen. In den ersten 6 Monaten konnte das Start-up bereits einen Umsatz von 400.000 € machen. Im ersten vollen Geschäftsjahr 2004 kamen bereits 2,4 Millionen € Umsatz zusammen.

Fahrrad.de startete zeitnah nach der Gründung mit Eigenmarken wie Vermont Bikes und Serious und kaufte auch namhafte Marken wie VOTEC oder FIXIE auf. Dadurch konnte der Abstand zur Konkurrenz stückweise ausgebaut werden. Seit 2018 gibt es fahrrad.de Stores in Düsseldorf, Berlin, Stuttgart und Hamburg und seit Juli 2019 auch in Dortmund.