Expedia Gutscheine & Rabatte

Im Kassenbereich des Reiseveranstalters erhalten Sie im Laufe der Buchung Ihrer Reise die Gelegenheit, Ihren persönlichen Code einzugeben. Übertragen Sie die Buchstaben- und Zahlenkombination entweder manuell in das Feld oder arbeiten Sie mit Copy and Paste. Dafür kopieren Sie den Aktionscode in Ihre Zwischenablage und fügen ihn dann an der vorgesehenen Stelle ein. In jedem Fall sollten Sie überprüfen, ob Ihre Eingabe richtig ist.