Eventim Gutscheine & Rabatte

Haben Sie die gewünschten Veranstaltungstickets in den Warenkorb gelegt, können Sie zwischen vielen Zahlungsmöglichkeiten wählen. Zum einen können Sie sich für den klassischen Bankeinzug, Zahlung per Vorkasse oder den Kauf auf Rechnung entscheiden. Ist die Kreditkarte Ihr bevorzugtes Zahlungsmittel, so können Sie den fälligen Betrag auch hiermit begleichen. Akzeptiert werden MasterCard, VISA, American Express, Diners Club und Discover. Auch giropay, paydirekt und MasterPass akzeptiert Eventim als Zahlungsmethode. Ihre Rechnung können Sie ebenfalls per SOFORT Überweisung tilgen. Wünschen Sie eine Ratenzahlung, so ermöglicht Ihnen Eventim auch den Ratenkauf.