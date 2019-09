Europcar Gutscheine & Rabatte

Was die Versandkosten und Zustellzeiten angeht, so müssen Sie sich bei Europcar in dieser Hinsicht keine Gedanken machen. Alle Mietunterlagen bekommen Sie entweder per Mail oder bei der Abholung an der Europcar-Station. Genauso sieht es auch beim Autoschlüssel Ihres Mietwagens aus. Diesen holen Sie zusammen mit Ihrem Auto ab und geben diesen nach der Anmietung entweder persönlich ab oder werfen diesen außerhalb der Geschäftszeiten in den entsprechenden Briefkasten ein.