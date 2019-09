Europa-Park Gutscheine & Rabatte

Europa-Park verschickt Bestellungen mit DHL und der Post. Die genaue Versandkostenhöhe ergibt sich dabei aus dem aktuellen Warenwert Ihrer Bestellung. Oben rechts finden Sie den Menüpunkt „Service“. Hier können Sie auf „Versandkostenrechner“ klicken, um so eine genauere Übersicht der berechneten Versandkosten sowie der berechneten Zahlungskosten zu erhalten. So wird Ihnen der berechnete Gesamtbetrag Ihrer Bestellung schon vorab mitgeteilt. Die Standardversandkosten belaufen sich auf 3,50 €. In den meisten Fällen beträgt die Bearbeitungszeit 1 bis 3 Werktage. Genauere Angaben dazu finden Sie auch immer in der Warenkorbübersicht bei den einzelnen ausgewählten Artikeln. Sollten Sie mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, werden alle Artikel in einer gemeinsamen Sendung verschickt, sollte nichts anderes vereinbart sein. Es gilt dann insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel mit der längsten Lieferzeit angegeben ist. Europa-Park bietet auch einen Postversand ins Ausland an.