Europa Apotheek Gutscheine & Rabatte

Die Lieferung rezeptpflichtiger Medikamente ist bei Europa Apotheek immer kostenlos. Gratis sind auch Mischlieferungen, in denen sich auch rezeptfreie Produkte befinden. Sind es ausschließlich Artikel ohne Rezept, die sich in Ihrer Bestellung befinden, so kommen auch diese ab einem Warenwert von 29 € kostenlos zu Ihnen nach Hause oder an eine Packstation Ihrer Wahl. Wenn Sie mit Ihrem Einkauf den Wert von 29 € unterschreiten, dann liegen die Zustellkosten bei 3,95 €.

Was die Zustelldauer angeht, so klappt bei Europa Apotheek alles sehr schnell. Nachdem sich Ihre Artikel auf den Weg gemacht haben, was innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang geschieht, sind sie auch schon am nächsten oder übernächsten Werktag angekommen.