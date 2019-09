eurapon Gutscheine & Rabatte

Bei eurapon steht Ihnen der Standardversand zur Verfügung. Es gibt keine Möglichkeit des Expressversandes und es ist auch keine Lieferung an eine Paketstation möglich. Auf der anderen Seite zahlen Sie nur in seltenen Fällen Zustellkosten. Alle Bestellungen, die mindestens ein rezeptpflichtiges Mittel benötigen, bekommen Sie immer kostenlos. Wenn Sie nur rezeptfreie Produkte bestellt haben, dann ist der Versand ab einem Warenwert von 40 € ebenfalls gratis. Was die Zustelldauer angeht, so vergehen zwischen Bestellung und Eingang Ihres Pakets 2-5 Werktage.