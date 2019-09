Eterna Gutscheine & Rabatte

Sie haben bei Eterna wie auch in vielen anderen Onlineshops die Möglichkeit, per Kreditkarte zu zahlen. Der Internetshop akzeptiert VISA und MasterCard. Alternative Zahlungsmöglichkeiten bei Eterna sind die Zahlung per PayPal, Amazon Payments, Vorkasse und Kauf auf Rechnung.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kleidungseinkauf per Ticket Plus Classic oder Ticket Plus Shopping zu bezahlen. Wichtig ist dabei allerdings, dass sich ausreichend Guthaben auf der jeweiligen Karte befindet. Denn eine Zuzahlung ist bei dieser Zahlungsvariante nicht möglich.

Bevor Sie im weiteren Bestellverlauf die von Ihnen bevorzugte Zahlungsart auswählen, vergessen Sie nicht, Ihren Eterna Gutschein im Warenkorb des Shops einzulösen. Beschert Ihnen dieser einen Rabatt, fällt die Bezahlung gleich entsprechend geringer aus.