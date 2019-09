EMP Gutscheine & Rabatte

Bei EMP gibt es ausschließlich den Standardversand. Die Kosten für die Lieferung sind unabhängig vom Bestellwert und auch das Gewicht der Bestellung spielt keine Rolle. In den meisten Fällen erhebt EMP für die Zustellung eine Gebühr in Höhe von 3,95 €. Einzig bei der Zahlung per Nachnahme liegt die Gebühr bei 6,50 €. Diese entrichten Sie zusammen mit dem Bestellpreis an den Paketboten.

Was die Zustelldauer angeht, so sind Ihre EMP-Artikel innerhalb von etwa 4 Tagen angekommen. Es kann sein, dass ein Artikel zum Zeitpunkt der Bestellung nicht vorrätig ist. In diesem Fall sehen Sie bereits bei den Produktbeschreibungen, welche abweichenden Lieferzeiten gelten. Wenn sich Ihre Bestellung auf den Weg zu Ihnen macht, bekommen Sie eine Mail, in der Sie unter anderem auch den Link für die Sendungsverfolgung finden.