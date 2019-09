ELV Gutscheine & Rabatte

Innerhalb von 14 Tagen können Sie Artikel, die Ihnen nicht gefallen, einfach wieder zurückschicken. Dazu benutzen Sie am besten den beigelegten Retourenschein und das Etikett, das Sie am Paket anbringen. Es gibt für Sie keine Rücksendekosten, diese übernimmt ELV in vollem Umfang. Sie können das Rücksendepaket in einer Postfiliale in Ihrer Nähe abgeben oder an eine Packstation bringen. Hier müssen Sie sich nicht an Öffnungszeiten halten und können das Paket rund um die Uhr in einem der Fächer verstauen.