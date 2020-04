Bleiben Sie nach dem Öffnen des Gutscheinfeldes auf der Seite. Sie werden automatisch in den Webshop weitergeleitet. Dort stöbern Sie in Ruhe durch das Sortiment und legen sich die Ware in den Warenkorb. Achten Sie in der Warenkorb-Übersicht auf den Reiter „Haben Sie einen Gutschein?“ Nach einem Klick auf den Reiter öffnet sich das Rabattfeld, in das Sie den easyCOSMETIC Gutscheincode eintragen können. Der Sofortrabatt wird Ihnen vom Warenwert abgezogen.