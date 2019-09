Dyson Gutscheine & Rabatte

Haben Sie sich einen Dyson-Gutschein ausgesucht, der zu Ihrer Bestellung passt, kopieren Sie den Aktionscode am besten direkt in Ihre Zwischenablage. So haben Sie ihn direkt zur Hand. Danach shoppen Sie wie gewohnt: Einfach Artikel aussuchen und in den Warenkorb legen. Sind Sie mit Ihrer virtuellen Shoppingtour ans Ende gelangt, klicken Sie sich in die Produktübersicht im Einkaufswagen. Links unter der Liste finden Sie ein Plus-Symbol. Klicken Sie darauf: Es öffnet sich ein Eingabefeld, wo Sie nur noch Ihren Voucher einfügen müssen. Bestätigen Sie die Eingabe auf „Gutschein einlösen“ und schon verrechnet sich Ihr Rabattcode mit Ihrem Einkauf.