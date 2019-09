dm Gutscheine & Rabatte

Ob und in welcher Höhe Ihnen Versandkosten entstehen, hängt davon ab, ob Sie Gastbesteller bei dm sind oder über ein Mein dm-Konto verfügen. Gastbesteller zahlen stets 4,95 € pro Paket an Lieferkosten, unabhängig von der Lieferart und dem Bestellwert. Haben Sie ein Mein dm-Konto, zahlen Sie ebenfalls 4,95 € Versandkosten, genießen jedoch ab einem Bestellwert von 49 € eine Gratis Lieferung. Sie können sich Ihre Bestellung an eine Postadresse Ihrer Wahl, an eine Packstation von DHL oder an einen Hermes Paketshop schicken lassen. Auch eine Lieferung an einen dm-Markt in Ihrer Nähe ist möglich. Hierfür fallen 4,95 € Versandkosten an. Für Mein dm-Kunden ist die Marktlieferung ab einem Bestellwert von 19 € versandkostenfrei. In der Regel beträgt die Lieferzeit 2 bis 3 Werktage.