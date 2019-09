Digitalo Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten bei Digitalo betragen 4,90 €. Erreichen Sie einen Bestellwert von 150 €, genießen Sie eine Lieferung frei Haus. Bei sehr großen oder schweren Artikeln kann ein Sperrgutzuschlag erhoben werden. Hierüber werden Sie im Vorfeld informiert. Wählen Sie Sofortüberweisung als Zahlungsmethode, genießen Sie zudem schon ab einem Bestellwert von 29 € einen kostenlosen Versand. Sie haben bei Digitalo zudem die Möglichkeit, eine Versandkosten-Flatrate auszuwählen, hierzu stehen drei Flatrate-Varianten zur Auswahl. Vielbesteller sparen so bei jeder Bestellung bares Geld. Informationen zur Lieferfrist finden Sie immer auf den jeweiligen Produktseiten. Digitalo bietet weiterhin den Premium-Versand an. Geht Ihre Bestellung von Montag bis Donnerstag noch vor 15 Uhr ein, bzw. freitags noch vor 12 Uhr, wird Ihr Paket noch am selben Werktag in den Versand gegeben. Sie können die Option des Premium-Versandes während des Bestellverlaufes auswählen. Zu den Versandkosten kommt dann noch ein Aufschlag in Höhe von 2,99 € hinzu. Der Premium-Versand ist nicht bei der Zahlungsart Vorauskasse möglich. Gerne können Sie auch eine abweichende Lieferadresse angeben, auch der Versand an eine Packstation ist möglich.