Die moderne Hausfrau Gutscheine & Rabatte

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Schnäppchen mit einem Gutschein zu machen. Klicken Sie bitte auf das Gutscheinfeld und warten Sie ab, bis sich ein zweites Rabattfenster öffnet. Ist darauf ein Gutscheincode vermerkt? Dann kopieren Sie ihn bitte in Ihren Zwischenspeicher und lassen Sie sich in den Onlineshop weiterleiten. Während des Bestellvorgangs werden Sie nach dem Code gefragt. Fügen Sie ihn vollständig in das Freifeld ein und bestätigen Sie die Eingabe. Haben Sie keinen Couponcode gefunden, dann bekommen Sie den Rabatt automatisch.