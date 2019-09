Deichmann Gutscheine & Rabatte

Der Versand bei Deichmann erfolgt entweder mit dem Logistikdienstleister Hermes oder dem üblichen Paketdienst von DHL. Welches Paketunternehmen Ihre Bestellung letztlich liefert, erfahren Sie in der Versandbestätigung, die Sie per E-Mail erhalten. In beiden Liefervarianten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sendung in Echtzeit zu verfolgen. Dafür können Sie die jeweilige Sendungsnummer nutzen, die Sie ebenfalls in der entsprechenden E-Mail erhalten. Und das beste: Im Deichmann Shop gibt es für Sie keinerlei Versandkosten.